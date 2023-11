La question Descartes. Méthode, métaphysique, morale

La gloire de Descartes est ambiguë. Regardé comme le premier philosophe de la modernité, il a aussi été, à toute époque, un penseur discuté et souvent caricaturé. De fait, son oeuvre offre plusieurs visages qu'il n'est pas aisé de départager. Aujourd'hui encore, il y a donc une "question Descartes", que ce livre entreprend d'examiner dans ses principaux aspects. Cela veut dire aller au plus près des textes, de manière à dénouer toute une série de malentendus sur des points clés de la philosophie cartésienne : nature de la méthode, authenticité du doute métaphysique, validité du Cogito, définition des "idées claires et distinctes", utilité des passions, relation de l'esprit à Dieu, de l'âme au corps, de la philosophie à la foi, de l'ego à autrui, ou encore de l'homme à la nature. En posant la "question Descartes", Denis Kambouchner renouvelle le portrait de l'auteur des Méditations métaphysiques et permet à quiconque s'intéresse à la philosophie d'accéder au plus vif de sa pensée.