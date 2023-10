Un hiver en arctique. 4 an(s)

" "Voici l'Arctique. Un océan gelé, entouré de terre, au sommet du monde". Prépare-toi à découvrir le récit extraordinaire d'un hiver en Arctique, rempli d'informations fascinantes sur les animaux qui le peuplent et d'illustrations à couper le souffle ! Notre voyage aller-retour vers le pôle Nord commence et se termine avec l'extraordinaire grenouille des bois, une minuscule créature qui gèle pendant le long hiver arctique. En chemin, nous rencontrerons des ours polaires, un renard arctique, des narvals et bien d'autres animaux. Une magnifique épopée qui ne manquera pas de susciter l'émerveillement devant l'impressionnante beauté de l'Arctique".