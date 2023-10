En avant la musique !

"Pars pour un formidable voyage musical dans le temps, à la rencontre de musiciens de tous genres et du monde entier ! Ecoute les morceaux les plus emblématiques de l'histoire et découvre les instruments qui se cachent derrière. Des mélodies de rêve de Mozart aux airs de tango du carnaval de Rio, en passant par le jazz bepop de Charlie Parker, écoute ces airs fabuleux et explore les émotions qui naissent en toi ! A chaque page, appuie sur la note pour écouter la musique, puis retrouve tous les extraits sonores à la fin de ton livre".