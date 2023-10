Esprits du Nord. Divinités, folklore, rituels. Divinités, folklore, rituels

Mythologie, folklore, traditions scandinaves, magie runique, rituels des temps anciens... Dans ce traité découpé à la manière d'un almanach, venez piocher tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer la mystérieuse magie venue du Nord : divinités à invoquer, talismans, blót... L'auteure, Sentulia, nous dévoile des traditions et un folklore méconnus grâce à ses années de recherches : elle déconstruit les idées reçues sur cette mythologie et les erreurs véhiculées par nombre d'oeuvres modernes pour mieux vous guider dans ces traditions issues des temps anciens. Et si vous vous lanciez dans l'art subtil de la magie nordique ? Sentulia est spécialisée en mythologie scandinave, en fabrication de grimoires et de reliures, mais également en magie nordique. Retrouvez-la sur son Instagram : @ateliersentulia