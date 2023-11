Histoires de la Bible pour les petits

Six récits bibliques célèbres racontés aux jeunes enfants. Ce livre joliment illustré réunit six récits bibliques empruntés à l'Ancien Testament et racontés aux jeunes enfants : l'arche de Noé, la tunique de Joseph, Moïse dans les roseaux, David et Goliath, Jonas et la baleine, Daniel dans la fosse aux lions. Chaque récit a été adapté pour être lu à voix haute aux jeunes enfants.