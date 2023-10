Les gnomes vivent à côté de nous, le saviez-vous ? Saviez-vous qu'un gnome est sept fois plus fort qu'un humain ? Que les gnomes ont toujours des jumeaux ? Qu'un enfant gnome porte des couches jusqu'à ses 12 ans ? Leurs moeurs, leur anatomie, leur habitat jusqu'au détail de leur maison, leur façon de vivre avec la nature e les animaux, leur philosophie et leurs légendes... Tout ce qu'il faut savoir sur le peuple des gnomes est soigneusement détaillé par Wil Huygen et merveilleusement mis en images par Rien Poortvliet dans cette encyclopédie unique pleine d'humour et de malice.