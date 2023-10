Décroissances. Regards croisés sur les urgences du temps

Dans un monde marqué par le dérèglement climatique, le déclin de la biodiversité, l'accroissement des inégalités et le retour des pénuries, la "sobriété", qui a remplacé les "croissance verte" et autres "développement durable" dans les discours de nos gouvernants, s'avère une bien piètre solution face à ces défis colossaux. Largement soutenue par des ingénieurs, des scientifiques mais également par une opinion populaire de plus en plus large, la décroissance s'affirme peu à peu comme l'unique alternative réaliste à même de fonder une société respectueuse des équilibres écologiques et du vivant. Elle n'est ni une théorie ni un programme clé en main, mais une pensée plurielle, vivante et dynamique, née de la conscience aiguë des contradictions et impasses qui caractérisent nos modes de vie, nos infrastructures et nos imaginaires. A travers les regards croisés de quatorze penseurs et penseuses de la décroissance - historien, économiste, philosophe, géographe, sociologue... -, l'objet de ce livre est d'explorer les principaux enjeux, questions et débats qui la traversent, tout en esquissant des pistes et perspectives vivifiantes pour l'avenir.