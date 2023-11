Histoires de pierres

Pierres politiques, pierres poétiques, pierres sacrées : le lecteur découvre, à travers plus de 230 images et sept chapitres, la place des pierres dans l'histoire de l'art. Chaque chapitre est émaillé de textes littéraires, scientifiques ou poétiques. Par exemple, au sein d'un chapitre consacré au pouvoir de suggestion des pierres, le lecteur voyage entre des univers variés, des rochers des collectionneurs chinois de la période Qing au Palais du Facteur Cheval, de Bourdelle à Erik Dietman en passant par André Breton et John Cage.