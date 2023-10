Lieu fragile, éphémère et poétique, les cabanes sont fabriquées essentiellement en bois. Elles permettent de fusionner instantanément et de manière immuable avec la nature. Perchée tel un nid sur les hauteurs d'un arbre, perdue au fond d'une forêt ou construite sur le bord d'un lac, la cabane est un lieu d'harmonie. Avec un peu d'imagination, elle semble sortie d'un conte pour enfants. On y entre à la recherche de l'innocence perdue, on y grimpe pour échapper au quotidien, on s'y endort pour oublier les soucis. C'est dans ce contexte que cette histoire s'écrit. Celle du photographe Kares Le Roy et de sa famille, partis sillonner la France pour découvrir ces habitats aussi simples que fascinants. Après de longues semaines de confinement et la naissance de leur fils, ils répondent au signal magique et irrésistible de la nature. Dans une vieille Jeep Cherokee, en quête d'une liberté exaltante, ils voyagent de cabane en cabane, y passant parfois quelques nuits en rêvant d'y passer toute une vie.