Patrimoines N°18. Enjeux environnementaux. Protéger, anticiper, s’adapter.

Les bouleversements climatiques et environnementaux en cours font peser sur le patrimoine des dangers nombreux dont les effets sont parfois déjà visibles, ou encore à venir : dégradations directes et indirectes, préservation plus difficile, menace de profonde transformation ou de disparition de certains éléments du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel, etc. Au-delà du constat des effets à court et long terme sur les patrimoines naturels et culturels, ce numéro explore les changements de pratiques entraînés par la prise de conscience des professionnels. Comment les institutions et les professionnels s'adaptent-ils ? Quelles stratégies nouvelles mettent-ils en place ? Quelles contraintes et limites rencontrent-ils ? Mais aussi comment la préservation et la transmission de techniques anciennes de conservation/restauration et de savoir-faire traditionnels sont-elles des réponses adaptées aux problématiques nouvelles ?