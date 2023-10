Le grand livre des granny squares. 100 modèles originaux à crocheter. 100 modèles originaux à crocheter

Découvrez des granny squares originaux et colorés grâce à ces 100 modèles inédits ! Dans ce livre, vous trouverez des instructions et des diagrammes détaillés afin de réaliser 100 motifs de granny squares, tous plus originaux les uns que les autres. Que vous soyez débutant ou expert en crochet, laissez-vous inspirer par les possibilités infinies des granny squares que vous pourrez combiner en fonction de vos envies et de vos créations. Grâce aux instructions en pas à pas qui vous aideront à maîtriser les différentes techniques et les points spécifiques, apprenez à créer de jolis projets pour votre maison : tapis, plaids, sacs ou encore suspensions murales... le plus dur sera de faire votre choix !