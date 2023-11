Marvel Horror Le retour

Tremblez, lecteurs ! Oserez-vous éteindre la lumière après avoir lu les aventures des héros les plus terrifiants de l'univers Marvel ? Blade, Wendigo, Satana, Lilith, Bloodstone et bien d'autres sont à l'honneur dans un album dont l'épaisseur vous fera frissonner pendant les longues soirées d'hiver... mais pas de froid ! Dans la droite ligne des albums MARVEL OMNIBUS consacrés à Dracula ou à l'Homme-Chose, cet épais volume vous propose de visiter les recoins les plus sombres de l'univers Marvel, avec un grand nombre d'oeuvres rares, voire jamais publiées en France !