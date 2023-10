Beautés. Histoires de la diversité. Histoires de la diversité

Dans toute l'histoire de l'humanité, la beauté a été représentée de multiples façons, toutes extraordinaires. Le corps a constitué une toile fabuleuse sur laquelle les femmes et les hommes ont exprimé leurs idées et leurs croyances. Ils l'ont embelli, transformé... Il est fascinant de découvrir tout ce que l'esthétique et la beauté nous racontent. Ce livre parle de diversité, de respect et de la parité des genres et de la relativité de la beauté.