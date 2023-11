Le petit théâtre des opérations Tome 4 : Faits d'armes incroyables mais bien réels...

Julien Hervieux (aka L'Odieux Connard) et monsieur le chien ne s'arrêteront pas en si bon chemin car ils ont une mission à poursuivre : mettre en scène dans Le Petit Théâtre des opérations des exploits toujours plus incroyables mais vrais des deux Guerres mondiales. Connaissez-vous Stubby, le chien de guerre promu sergent par l'armée américaine ? Savez-vous comment le sous-marin Casabianca s'y est pris pour livrer des armes en Corse alors entourée de défenses allemandes et italiennes ? Ou encore, connaissez-vous le général Paul von Lettow-Vorbeck qui, en vrai gentleman, a répondu à Hitler " d'aller se faire enc... " lorsqu'il essaya de l'enrôler ? Autant d'anecdotes surprenantes et héroïques à découvrir dans Le Petit Théâtre des opérations Tome 4 ! Avec sa formule désormais lue et approuvée par des milliers de lecteurs : des histoires longues suivies de textes documentés appuyant leur véracité, ainsi que de courtes anecdotes, comme la construction d'un porte-avion géant en glace ou encore l'invention d'un char volant qui ne pouvait voler... que sans munitions. Utile pour faire la guerre, non ? Et si vous vous posez la question, oui, tout est vrai ! Toute ressemblance avec des personnages et faits ayant existé est absolument volontaire.