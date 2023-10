Mediapart est le journal qui a le plus documenté et accompagné en France ce "mouvement social mondial" qu'est devenu #MeToo. Ce livre témoigne de ce bouleversement politique, social, intime et culturel qui ne s'arrête plus depuis l'émergence planétaire du fameux hashtag à l'automne 2017. On y trouve des enquêtes et des analyses au plus près des mobilisations et des changements politiques, précédés ou suivis d'entretiens inédits avec des spécialistes (sociologues, historien·nes, etc.) dont Michelle Perrot, Mérabha Benchikh, Christelle Taraud, Fanny Gallot, Alex Mahoudeau, Chowra Makaremi, Kaoutar Harchi. Ainsi, cet ensemble de contributions permet-il de saisir ce qui se joue dans cette grande vague féministe porteuse d'espoir. Quels sont les enjeux de la période actuelle, à l'heure où la réaction patriarcale et antiféministe face à #MeToo prend de l'ampleur_ ? #MeToo. Le combat continue ne cache pas les difficultés politiques et judiciaires de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les reculs et les menaces (montées des LGBTQphobies, remises en question du droit à l'avortement) partout dans le monde (aux Etats-Unis, ainsi qu'en Iran, en Afghanistan, en Russie...), mais il fait aussi honneur à l'incroyable mobilisation de la société, à l'importance des luttes féministes notamment au travail, et aux avancées permises par le mouvement. 18 journalistes, collaborateurs et collaboratrices régulières de Mediapart signent cet ouvrage sous la direction de Lénaïg Bredoux, co-directrice éditoriale de Mediapart et responsable éditoriale aux questions de genre.