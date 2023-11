Jeanne d'Arc. Une carrière qui occupe deux années. Deux ans dans une période caractérisée par ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans. Il n'y a sans doute pas de personnage au sujet duquel nous soyons mieux et plus abondamment documentés. Cette Petite vie de Jeanne d'Arc est composée presque uniquement de témoignages du temps. Elle permet de préciser les cadres personnel, politique, militaire, juridique, religieux et littéraire dans lesquels se situe Jeanne. Régine Pernoud, historienne, auteur d'une trentaine d'ouvrages dont la plupart sont devenus des classiques, était l'auteur le plus autorisé pour évoquer avec ferveur l'itinéraire d'un des personnages les plus surprenants de l'histoire humaine.