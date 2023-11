Darwin's Game Tome 27

Un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine 2. 0 ! Les Sunset Ravens ont accepté de s'associer à l'armée et à Seigen, le gourou aveugle des disciples de Kuchinawa, pour combattre les Greeds au cours de l'opération Tokaido. Ils sont rejoints par un allié inattendu, Izaya Shido, le maître de jeu lui-même ! Le plan est simple : mener le MJ à la distorsion spatio-temporelle qui permet aux envahisseurs de se matérialiser et neutraliser en parallèle Witch, Tower et Emulator, leurs trois généraux. Les humains seront-ils capables de vaincre ces monstres conçus pour les surpasser ? Entre Gantz et Battle Royale, un jeu de mort implacable sur fond de bataille urbaine 2. 0 !