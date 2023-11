My Hero Academia - World Heroes Mission

L'adaptation en anime comics du 3e long-métrage de My Hero Academia ! Une organisation du nom de Humarise lance une terrible attaque sur la population ! Son but : rayer tous les porteurs d'alter de la surface de la terre afin de "purifier' le genre humain... Pour y parvenir, le leader, Flect Turn, compte répandre aux quatre coins du monde une étrange substance qui ne laissera en vie que les sans-alters. Heureusement, les héros veillent ! Une mission spéciale internationale est organisée afin de neutraliser les dispositifs dans toutes les bases connues de la secte. Envoyé à Otheon dans l'équipe d'Endeavor avec Katsuki et Shoto, Deku se retrouve malgré lui embarqué dans une drôle d'aventure...