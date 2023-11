Shadow of the Ring Tome 2

Sur la voie de l'ombre, la moindre erreur peut sceller le destin d'un peuple... Le royaume de Keiju ne ressemble à aucun autre... C'est une véritable cité montée sur rails, qui suit constamment l'ombre portée de l'anneau entourant la planète. Son circuit, identique depuis des générations, le fait traverser de nombreux territoires. Pour cette raison, Keiju a développé une tradition de neutralité soutenue par une prouesse technique majeure : la création des hakukai, des armures surpuissantes qui améliorent les capacités physiques de ceux qui les portent. Aushi, fils de notable d'un pays ami, est fasciné par cette ville mouvante, habituellement fermée aux étrangers. Pourtant, grâce à ses relations et à son honnêteté désarmante, il parvient à se faire accepter à bord, où il se lie d'amitié avec Kamalu, l'intrépide petite soeur de la reine. Tout à sa joie de l'exploration d'un nouveau monde, il ne se doute pas qu'il arrive au moment où l'équilibre des alliances est sur le point de s'écrouler... Un assassin brise les défenses de Keiju, tuant sur son passage un membre de la famille royale et volant de précieux hakukai ! Quel est l'objectif de ce mystérieux agresseur ? ! Une ethnie nomade dotée d'une culture aussi étrange que fascinante, une route enveloppée par une nuit éternelle, d'étonnantes armes polymorphes... Après Route End et ses meurtres en série, le talentueux Kaiji Nakagawa est de retour dans un univers de fantasy unique en son genre ! Entre complots et conflits larvés, le peuple de l'ombre trouvera-t-il son chemin ?