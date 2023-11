Le Nombre d'or - La divine beauté des mathématiques

Découvrez la beauté de la divine proportion tout autour de vous Le nombre d'or a une capacité infinie de générer des formes aux proportions harmonieuses, équilibrées et esthétiques. Il apparaît dans le corps et le visage humains, les pyramides de Gizeh, les tableaux des plus grands maîtres de la Renaissance - Léonard de Vinci, Botticelli, Le Caravage, Michel-Ange... -, les oeuvres du célèbre architecte Le Corbusier, et également dans le design et le graphisme modernes. Depuis plus de deux mille ans, penseurs et artistes ont acquis la conviction que cette " divine proportion " constitue le secret de la Beauté. Cet ouvrage passionnant et abondamment illustré offre une explication complète et accessible du nombre d'or et de ses applications. L'auteur nous éclaire sur la présence de cette divine proportion dans l'art et l'architecture, mais aussi chez les animaux, les plantes et même dans le cosmos. C'est le livre idéal pour les amoureux de l'art, les architectes, les stylistes, les passionnés de mathématiques et les adeptes de la géométrie sacrée.