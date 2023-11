Singuliers théâtres. Dé-limiter l'art

Cette exposition est dédiée aux artistes rassemblés sous l'appellation " Singuliers ", qui revendiquent une certaine spontanéité et un autre rapport à l'art. Dans Les Théâtres des Singuliers sera évoquée la liberté insolite de Philippe Dereux et d'Armand Avril, en marge des courants d'histoire de l'art, avec les assemblages d'épluchures ou de matériaux détournés. Seront présentés aussi les " pionniers ", Facteur Cheval à Hauterives, Joseph Barbiero, les Barbas Müller, Anselme Boix-Vives et Gaston Chaissac. L'exposition reviendra sur les liens artistiques entretenus par Jean Dubuffet en Auvergne et avec l'artiste lyonnais Philippe Dereux. La personnalité singulière de Fred Deux sera aussi abordée, comme celles des artistes contemporains fascinés par l'art singulier : Henri Ughetto, Marc Lamy, Marie Morel, Isabelle Jarousse.