Le vieux qui aplatissait les enfants

"Dans une maison au milieu des bois, vit un vieil homme reclus qui malgré ses efforts n'a su trouver une place parmi ses semblables. Il s'est construit un univers protégé, où il entreprend tant bien que mal d'en découdre avec les normes : les enfants et les animaux sont ses amis, il décide donc de les aplatir et de les conserver dans un étrange herbier, pensant les mettre ainsi à l'abri de la cruauté du monde extérieur. Jusqu'à ce jour de beau temps où, sortie de nulle part, une petite fille aussi curieuse qu'intrépide vient bousculer ses convictions et son quotidien".