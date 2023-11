Robotisée, notre société l'est, et de plus en plus, des processus industriels avancés à la domotique du quotidien, des engins connectés aux drones multifonctions. Que change-t-elle à notre société ? Que, ou plutôt qui, remplace-t-elle ? Et d'ailleurs, la robotisation a-t-elle un genre ? Pour son édition 2023, le Prix de l'Ailleurs aborde la question de la robotisation de la société, et interroge ses dimensions sociales et son intégration dans un ordre sexué.