Les réfugiés du billot creux

Une histoire d'empathie et d'ouverture à l'autre ! Au coeur de la forêt, une lapine et ses lapereaux trouvent refuge dans un billot creux pour se protéger du froid et des nombreuses autres menaces. La petite famille décide alors d'y accueillir d'autres animaux chassés, eux aussi, par le passage des géants de métal... Y aura-t-il assez d'espace pour tous dans l'arbre qui les abrite ? Un album tendre et profond, une histoire d'empathie et d'ouverture à l'autre dans laquelle les préjugés volent en éclats à mesure que de nouvelles amitiés se tissent.