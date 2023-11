Afrikakorps - integrale

De 1941 à 1943, le Deutsches Afrikakorps (en abrégé Afrikakorps, Afrika Korps, ou DAK) a tenu le front nord-africain pour le IIe Riech. Sous le commandement du général Erwin Rommel, il avait pour mission de reconquérir la Cyrénaïque et la Libye, et de percer les lignes anglaises vers l'Egypte, le Canal de Suez, et de faire la jonction avec les forces de l'Axe venant de l'est de l'Europe. Cette grand épopée militaire, essentiellement faite de combats de blindés, est racontée ici au plus près des soldats allemands qui y ont participé.