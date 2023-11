Mes rituels lunaires - pour me reconnecter aux cycles de la lune et révéler mon plein potentiel

La lune a toujours fasciné l'humanité par ses changements de forme et de couleur, illuminant la nuit dans un cycle de danse infini. Astre mystérieux se renouvelant tous les mois, elle symbolise l'impermanence des choses et leur retour ; elle nous rappelle que chaque être vivant possède également une nature cyclique. Chacune des cartes de ce superbe oracle présente un visage de la lune et son message. Un livre offre l'interprétation des cartes et différentes méthodes de tirage, tandis qu'un carnet de rituels détaille les énergies de chacune des 24 lunaisons. Vous y découvrirez également des rituels et des activités ludiques, créatives ou méditatives, ainsi que des pages pour vous exprimer librement, à chaque nouvelle et pleine lune. Ce coffret vous permettra de vous accorder des moments de douceur et de joie, afin de partir à la découverte de vous-même et d'avancer sur la quête du bien-être. Laissez rayonner la lune dans votre quotidien !