Les épopées minuscules - 108 histoires vraies et autres contes de la vie ordinaire

De la lecture pour "ceux qui sont fatigués par l'actualité et ses évidences, ses unes, ses émissions spéciales, ses breaking news, ses urgences et ses boursouflures". France Inter Il était une fois... Fan Yusu, une jeune Chinoise qui trouve dans la lecture puis l'écriture, une manière de tracer dans sa vie un chemin impensable au regard de sa condition sociale ; un banc public qui raconterait sa vie et celles dont il accueille le repos ; un centenaire perché dans la montagne, dans une maison aux soixante-dix portes ; un " club des hommes ennuyeux " où l'on se réunit pour évoquer la beauté des ronds-points, ces " oasis dans une mer d'asphalte " ; une jeune mère qui révolutionne la peinture en se peignant sourire aux lèvres... et tant d'autres histoires arrachées à l'ordinaire de nos vies. En quatre saisons de récits singuliers piochés aux quatre coins du monde, cet almanach fait la part belle à ce qui tisse la vie comme elle va : petits et grands événements, improbables histoires minuscules, faits inattendus et autres mots intraduisibles. Au printemps, des histoires de création, d'élan, de renaissance. En été, des histoires de récolte, de contemplation, de liberté. A l'automne, des histoires de plantation, de projets, de flamboiements. En hiver, des histoires d'attente, de fêtes, de contes. D'une plume malicieuse et déliée, Sandrine Tolotti relate l'irruption du merveilleux imprévu dans nos quotidiens.