Le Grand bug. Tome 1

Imaginez un monde sans internet et toutes les conséquences que cela pourrait entrainer ! Un grand bug a affecté internet. Depuis, les dysfonctionnements sont légion. Le réseau est devenu instable. Tous les réseaux étant interconnectés, les problèmes peuvent surgir partout, et à tout moment. Face à l'ampleur du problème, de nombreuses équipes sont mobilisées, dont certaines constituées d'adolescents. Ces équipes d'intervention vont devoir faire face à ces dysfonctionnements qui peuvent engendrer des désagréments, mais aussi des troubles et des dangers. Ces équipes devront résoudre et corriger le problème, trouver des parades, tout en portant assistance aux personnes touchées par ces dysfonctionnements