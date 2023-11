L'éducation positive du chiot. Pour une relation épanouie

L'éducation du chiot est indispensable pour poser les bases d'une relation épanouie et harmonieuse, pour le chien comme pour le maître. L'éducation positive repose sur la bienveillance plutôt que sur la contrainte et la brimade. L'objectif de ce livre est de permettre au maître de comprendre le chiot, de construire une relation équilibrée, d'adopter une attitude cohérente et compréhensible pour l'animal, de s'adapter aux spécificités de son compagnon et de permettre au chien de se développer harmonieusement. Une partie consacrée à la théorie et une autre aux exercices pratiques avec des illustrations en pas-à-pas pour l'apprentissage des règles de base (propreté, assis, rappel, marche en laisse, socialisation, etc.)