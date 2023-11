Humanimals T01

De retour dans sa ville natale après sept ans d'absence, Masato donne rendez-vous à Hitomi, son amie d'enfance, dans le parc zoologique où ils avaient l'habitude de se promener. Mais ils remarquent très vite que quelque chose ne tourne pas rond... Les animaux ont un comportement très étrange et deviennent de plus en plus menaçants... Et surtout, leurs visages ont l'air de s'être métamorphosés...