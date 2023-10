Les dinosaures

" Tout savoir en BD ", une série pour informer de façon ludique la nouvelle génération à propos des sciences humaines et naturelles. Léna et Sam se rendent au musée des dinosaures. En observant des squelettes de dinosaures, ils rencontrent le Dr Wilson, un paléontologue. Puis Léna et Sam se rendent en Mongolie et retrouvent le Dr Wilson, nos trois aventuriers se lancent dans une expédition lorsque qu'une soudaine tempête de sable les envoient à l'ère mésozoïque. Il y font la connaissance de Coco, un petit ptérosaure qui vient de sortir de son oeuf. Il les accompagne dans leur découverte des différents types de dinosaures de l'ère mésozoïque, ainsi que des plantes, des insectes et des animaux marins, du Trias au Crétacé en passant par le Jurassique. Une nouvelle thématique à chaque album avec deux doubles-pages explicatives. Un récit ludique enrichi de vignettes pédagogiques intégrées tout au long du récit. Une aventure dans un style manga pour apprendre avec humour, accompagné d'un lexique pour approfondir l'apprentissage.