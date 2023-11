Sainte Thérèse de Lisieux. Lettre apostolique

Lors de l'audience générale du 7 juin 2023, le ? pape François a souhaité que les reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus (1873-1897) soient présentes place Saint-Pierre. Poursuivant son cycle de catéchèses sur le zèle missionnaire, il a en effet donné en exemple la vie de la carmélite, sainte patronne des missions, et annoncé son intention de lui consacrer une lettre apostolique, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, sans préciser toutefois la date de publication. "Avant tant de moyens, de méthodes et de structures, qui parfois détournent de l'essentiel, l'Eglise a surtout besoin de coeurs comme celui de Thérèse, de coeurs qui attirent à l'amour et rapprochent de Dieu" (pape François, 7 juin 2023).