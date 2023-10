Atlas de la navigation en France à la veille de la Révolution. Une effervescence portuaire

A partir de quelques dizaines de milliers de données d'époque sur des départs et arrivées de navires de toute taille, il s'agit ici et pour la première fois de donner une vue globale de la foisonnante activité des littoraux français à la veille de la Révolution. En s'appuyant sur 90 cartes inédites et sur une riche iconographie, l'ouvrage jette un éclairage nouveau sur des aspects moins connus de la navigation et remet en cause un certain nombre d'idées reçues. Le lecteur découvrira ainsi l'itinéraire singulier d'un bâtiment, l'étendue des trafics à partir d'un port ou d'une province, les pavillons qui assurent ce commerce, les différents types de navigation qui caractérisent les trafics maritimes en France au terme d'un siècle de forte croissance du commerce dans un monde de plus en plus interconnecté. De la contrebande à la pêche, du commerce colonial et négrier aux expéditions de sel, des voyages au-delà du cap de Bonne-Espérance au trafic des passagers en Méditerranée, l'enquête rend compte de manière synthétique et pédagogique de l'extrême variété d'activités qui animent les ports français, et de la grande diversité qui les caractérise, tout en donnant à voir comment s'effectue le travail de l'historien confronté aux lacunes des sources ou à l'incertitude qui les caractérise.