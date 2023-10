Cuisine XXL. 60 recettes pour tribus et grandes familles

Des plats simples et savoureux pour régaler les grandes tablées ! Besoin de nourrir toute votre tribu ? Fan des grandes tablées entre amis ? Pas de problème ! Marmiton vous a concocté 60 recettes format XXL faciles et originales qui raviront petits et grands. Côté organisation, on a pensé à tout : de l'apéro au dessert, pas question de passer la soirée dans la cuisine pendant que les autres s'amusent. On opte donc pour les plats qui se réchauffent, ceux qui mijotent, ceux qu'on mange froids, ceux qui cuisent gentiment au four pendant qu'on trinque... Terrines et pâtés, choucroute de la mer et couscous, penne à la bourguignonne et côte de boeuf, fondue, tarte aux fruits... Des menus qui feront l'unanimité. En prime, on vous donne nos conseils pour vous organiser et cuisiner sans stresser de grandes quantités. Notre mot d'ordre : le bonheur est dans la simplicité.