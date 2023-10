Remonter le temps au pied des temples mayas, plonger dans le turquoise d'un cénote, siroter une margarita... De l'étourdissante Mexico aux marchés colorés du Chiapas ou de Oaxaca, des rubans de sable blanc du Yucatán aux forêts de cactus de Basse-Californie, offrez-vous un traveling des plus pimentés ! - Les sites et visites incontournables - Des expériences authentiques - Toutes nos adresses coups de coeur - Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies - Les sélections et conseils des habitants - Des cartes, des plans et des infographies...