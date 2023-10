Ces hommes parmi nous. Soigner les auteurs de violences sexuelle

La grande majorité des agresseurs sexuels ne ressemblent pas à Dutroux ou Founiret, ce sont des sujets ordinaires : c'est le père, le voisin qui rend service, l'éducateur sportif... Ce sont ceux-là que les autrices - thérapeutes spécialisées reconnues - tentent de soigner. Pour empêcher la récidive et protéger les femmes et les enfants. PRESENTATION DE L'OUVRAGE Les infractions sexuelles sont diverses, allant des agressions sexuelles jusqu'aux viols, incestes, en passant par les exhibitions, corruptions de mineur ou pédocriminalité, violences sur conjoint avec viol... En France la loi oblige les auteurs de violence sexuelle à suivre des soins psychiatriques. Ce livre est le récit documenté de ces soins, avant et après le procès puis après la sortie de prison. Les autrices, psychiatre et psychologues cliniciennes font face à des agresseurs de femmes et d'enfants qui, loin des clichés, ne sont pas des monstres mais bien souvent Monsieur tout le monde. Ils sont professeurs, collègues de travail, bons pères de famille, hommes ordinaires, rangés... Ces auteurs-là sont les plus nombreux. Dans la majorité des agressions sexuelles, la victime est une connaissance. A travers la présentation de cas cliniques représentatifs, souvent glaçants, elles décrivent le fonctionnent psychique de ces hommes et les différentes thérapies destinées à leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes, dans le but d'empêcher la récidive.