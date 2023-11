Les Grands crimes de l'histoire tome 2

Gaspard Hauser, Mata Hari, Sacco et Vanzetti, Charlotte Corday, Jack l'Eventreur et bien d'autres, autant d'atrocités sans nom inscrites dans l'histoire et dans l'inconscient collectif, autant de noms qui évoquent les plus grands crimes de notre temps. Il faut lire et relire ces récits haletants, et se laisser gagner par le souvenir de Pierre Bellemare. Il nous revient en mémoire et nous emporte dans ces extraordinaires affaires criminelles, toutes plus captivantes les unes que les autres.