Petites pensées pour voyager léger

Des phrases et des pensées zen, des astuces détentes, des conseils bien-être pour vous accompagner tout au long de la journée, et même de la vie ! Si la vie est un voyage, voici des phrases qui donnent à penser et des astuces pratiques pour appliquer ces bonnes résolutions, penser ET sentir méditer ET profiter des plaisirs de la vie : Françoise Réveillet vous livre une méthode complète pour être zen au quotidien tout en avançant sur le chemin de la vie.