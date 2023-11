" Paris 1328 " est un ouvrage écrit par AlterHis, Youtubeur référence dans l'Uchronie. L'histoire d'un paris moderne projeté en plein XIVème siècle ! Prolongement de la série à succès " Paris 1328 " de la chaîne YouTube " AlterHis ", le livre propose remaniement du scénario, correction d'incohérences, étoffement des personnages et création de dialogues. Récit original et passionnant proposant un savoureux mélange d'histoire et de fiction. Et si le Paris moderne était téléporté en 1328 avec tous ses habitants ? A travers de nombreux personnages, réels comme fictifs, deux époques et deux visions du monde se confrontent brutalement. Technologie, société, moeurs... L'écart est abyssal entre ces deux mondes qui viennent de s'entrechoquer. Médiévaux et Parisiens seront-ils capables de s'entendre ? Ou les incompréhensions et les différences culturelles mèneront-elle au conflit ?