Le meilleur de la pâtisserie française. 100 recettes & techniques de grand.e.s chef.fe.s

La France est riche de traditions sucrées et de talents pâtissiers qui rayonnent dans le monde entier. Ce livre fait honneur à cet artisanat en présentant 100 RECETTES IRRESISTIBLES de quoi faire saliver tous. tes les gourmand. e. s. Des recettes de personnalités déjà célébrées et celles d'une nouvelle génération qui créent ensemble la pâtisserie franc ? aise d'aujourd'hui. Ce tour de France de la pâtisserie passe par les grands classiques inspirants, de belles propositions revisitées, des viennoiseries, des gâteaux de voyage, des biscuits, des confiseries et des créations pour émoustiller tous les becs sucrés ; l'occasion aussi, à travers des pas-à-pas détaillés, de profiter de précieux conseils techniques. Une porte ouverte sur le meilleur de la création pâtissière.