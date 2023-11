Petit livre de calendrier lunaire. Edition 2024

Vivez et jardinez au rythme de la Lune ! Au fil des siècles, l'imaginaire de cet astre a induit de nombreuses superstitions. Mais au-delà du folklore, les marées à elles seules suffisent à prouver que la Lune influence réellement la vie sur Terre. Dans votre vie de tous les jours aussi, connaître le cycle lunaire et ses effets peut ainsi être précieux pour prendre soin de vous et pour jardiner. Graphique et pratique, ce petit calendrier lunaire 2024 précise pour chaque jour les dates, fêtes, lever et coucher du Soleil et de la Lune, les constellations, les phases lunaires et leurs conséquences. Laissez-vous guider par les conseils journaliers de Philippe Chavanne et vivez, vous aussi, au rythme de la Lune.