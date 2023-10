Les anges gardiens du 36

Cet ouvrage est né de la rencontre de deux policiers aux parcours différents. J. Milgram, affecté à la BRI depuis seize ans, a successivement occupé les fonctions d'opérateur, de chef adjoint de groupe puis de chef de groupe opérationnel. Avec ses camarades, il a participé à de nombreuses enquêtes et opérations judiciaires de lutte contre la criminalité organisée ainsi qu'à la résolution de crises parfois majeures et d'opérations de contre-terrorisme. J. C. Sanchez est un policier au parcours atypique dont le métier n'est pas la seule passion. Dessinateur talentueux et grand amateur de bandes dessinées, il a su concilier son métier et sa vocation artistique. Bien qu'imaginées, les dix histoires figurant dans le livre s'inspirent directement de l'expérience de J. Milgram. Les illustrations précises et documentées de J. C. Sanchez ont pour ambition de permettre aux lecteurs de s'immerger au sein d'un groupe de la BRI et de leur faire découvrir tant la réalité que la diversité de ses missions, loin des clichés.