Le Petit Chaperon rouge doit traverser la forêt pour rendre visite à sa mère-grand. Sur le chemin, elle croise le loup qui lui propose de faire la course jusqu'à la maison de mère-grand. Mais c'est une ruse ! Une découverte des classiques "Le Petit Chaperon rouge" est un conte qui traverse les générations et que les parents auront plaisir à faire découvrir à leurs enfants. Une première découverte des contes dans un format pratique à emporter partout et avec des pages indéchirables pour résister aux manipulations de l'enfant. Des contes à petits prix "Mes p'tits contes", une collection d'histoires d'hier et aujourd'hui avec un petit prix, accessible à tous.