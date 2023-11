De quoi sont faites les filles (broché)

" Quand j'avais 14 ans, ma mère m'a dit que l'amour inconditionnel n'existait pas. " Nina, 16 ans, bouillonne de désir et aspire à connaître le grand amour. C'est exactement ce qu'elle pensait avoir trouvé avec Seth, jusqu'à ce qu'il la quitte brutalement. Les rêves et les espoirs de Nina s'effondrent. Le coeur brisé et isolée de tous, elle se consacre à ses études et au bénévolat dans un refuge pour chiens. Sa tête fourmille de questions : qui est-elle ? L'amour a-t-il des conditions et comment faire pour le mériter ? Nina tente de trouver des réponses dans son passé : un voyage en Italie avec sa mère, des histoires de saintes violentées, un évènement charnière à son lycée... Arrivera-t-elle à se trouver elle-même ? Traduit de l'anglais par Cécile Tasson Finaliste du prix National Book Award (2017)