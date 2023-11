Les entrepreneurs du public. De la recherche académique à la création d'entreprises

L'art d'innover au XXIe Siècle transcende la seule approche capitaliste et oblige à repenser le monde en y intégrant tous les défis pendants (effondrement de la biodiversité, transition écologique, réchauffement climatique, déplacements des populations, inégalités etc.). Cette prise de conscience planétaire a permis l'émergence de nouveaux entrepreneurs plus soucieux de l'avenir de l'humanité. Ce livre présente le rôle et la place faite à la recherche publique dans sa propension à innover en créant notamment des startups deeptech pour offrir des solutions aux grands maux de notre époque. Et si les contextes diffèrent d'une zone géographique à une autre, la quasi-totalité des Etats dans le monde misent sur la science pour se projeter dans l'avenir. En s'appuyant sur l'expérience particulière du laboratoire public "Institut Langevin Ondes et Images" , ce livre propose un modèle d'innovation original, capable de répondre tout à la fois aux besoins des laboratoires publics français, aux chercheurs-entrepreneurs voire aux étudiants désireux de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Plus largement, il vise à rappeler à toutes les partie prenantes (politiciens, citoyens etc.) l'importance de conserver une recherche publique de qualité pour se confronter à un monde de plus en plus complexe.