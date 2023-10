Croisade à Managua

Un hélicoptère blanc tombait comme une pierre dans le cratère où se trouvait Malko. On venait sceller son sort. Le bain de lave brûlante ou la balle de Garand. Ou les deux... La gorge sèche, Malko fit face. Détaché et amer. Il fallait bien que cela arrive un jour. Alors, pourquoi pas au fond d'un volcan en Amérique centrale ? Il y avait déjà eu des morts plus insolites à la CIA. Brenda Trent, agent de la CIA au Nicaragua, disparaît, enlevée par la police politique du président Somoza. Malko reçoit l'ordre des chefs de la CIA de découvrir si Brenda Trent a été assassinée ou si elle est encore vivante. Malko rencontre le Père Thomas, missionnaire proche des Sandinistes, qui lui donne un contact : Fulvia. La jeune femme informe Malko que Brenda serait incarcérée dans une prison spéciale dirigée par José Ramirez et qu'elle aurait été tuée près du Concepción, un volcan en activité