Les Familius, Comme une image. Tome 15

Les Familius ? Une famille presque normale : le père, qui est légèrement gaffeur, et la mère, accessoirement dépassée par les événements, sont accompagnés d'un chien et de leurs charmants enfants : Toinette (une ado bien dans ses pompes), Oscar (avec sa coiffure "dans le vent"), Bertille (qui joue encore à la poupée) et Symphorien (qui sort à peine des langes). Ce qui se passe chez eux ? Comme chez vous...