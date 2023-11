Mes plus belles prières

Le recueil très personnel des plus belles prières de Guy Gilbert. Des paroles pleines de sagesse et de générosité. " Pour vivre l'amitié et l'Amour de Dieu, nous avons un immense besoin de dialogue avec Lui. Invoquez le Seigneur, confiez-Lui vos joies, vos soucis, vos doutes. Quelle puissance Il vous donnera ! " Guy Gilbert a souvent parlé de la prière en montrant comment elle lui donnait le courage nécessaire de continuer son action dans des conditions difficiles. Il lui consacre ici un ouvrage entier parce qu'elle constitue l'essence de la spiritualité chrétienne, selon l'injonction du Christ : " Priez sans cesse ! " Dans l'introduction, il répond aux questions qui lui sont souvent posées : pourquoi prier ? Comment ? Seul ou à plusieurs ? Obtient-on des grâces ? Comment ressentons-nous la présence de Dieu ? Qui est en face de nous lorsque nous prions ? Guy Gilbert a réuni ses deux cent cinquante plus belles prières, celles qui l'ont aidé chaque jour à chanter la beauté du monde, à comprendre la souffrance des autres, à parler à Dieu. Classées selon de nombreux thèmes (amour, travail, joie, famille, sainteté, paix, nature, animaux, souffrance, vieillesse, mort, etc.), elles contiennent des paroles pleines de sens, des mots simples et utiles. C'est un beau cadeau qu'offre Guy Gilbert à ceux qui entreront ici dans l'intimité de sa foi. De ce " coeur à coeur " avec Dieu, ils recevront beaucoup en partage.