15 histoires d'expédition inédites qui ont changé ma vie

L'essence des voyages de Sarah Marquis à l'usage de chacun ! Le récit des 15 moments d'expédition qui ont changé le destin de Sarah nous plonge dans une série d'aventures extraordinaires... La traversée du Kimberley infesté de crocodiles, la chasse à l'eau dans le bush australien, des Mongols saouls qui la pourchassent à cheval, une vieille Chinoise et sa bande qui la kidnappent pour alimenter la traite des Blanches... Mais aussi des rencontres chaleureuses avec les Aborigènes, une solidarité féminine instinctive, et des " signes " posés sur sa route qui ne peuvent être le fait du hasard. Et nous, pendant cette lecture, découvrons peu à peu comment maîtriser la peur, faire confiance à notre intuition, ouvrir notre esprit pour comprendre les choses et les autres, oser prendre des risques, nous connecter coeur à coeur avec l'univers et croire à la magie dans nos vies.