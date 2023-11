Petzi voyage sous terre

Explorez les profondeurs de la Terre avec Petzi et ses fidèles amis. Mais d'où provient toute cette fumée ? ! C'est en s'improvisant pompier que Petzi va se lancer dans une nouvelle aventure, accompagné de ses fidèles amisPingo, l'Amiral, Riki, Caroline et le Perroquet ! Un sous-marin, un kiosque à crêpe et, hop ! les voilà partis pour explorer les mystérieuses profondeurs de la Terre... Allumez vos lampes torches, vous n'allez pas en croire vos yeux ! Petzi est une série animalière pour enfant créé au Danemark en 1951 par Vilhelm et Carla Hansen. Personnage culte dans de nombreux pays d'Europe, ses aventures sont parues successivement chez Casterman, puis Paquet. Elle a été traduite en plus de dix langues. Cette nouvelle aventure inédite dessinée par Thierry Capezzone a été mise en couleur par Katerine Jirkova.